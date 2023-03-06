إحالة ديلر مخدرات للمحاكمة بتهمة ترويج الهيروين على عملائه فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، عاطلا محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بمنطقة الجيزة.

كانت النيابة قررت في وقت سابق، حبس المتهم وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بأنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه وتحديد أماكن لقائهم.

أضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه حصل على مخدر الهيروين من عاطل ليتولى ترويجه بين عملائه، وذكر أنه كان يستعد لترويج المخدر المضبوط بحوزته بين عملائه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه.

وقال المتهم إنه يتنقل بين عملائه بواسطة دراجة بخارية لتوصيل المواد المخدرة لهم، واعترف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

كان سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد ورود معلومات لرجال المباحث تشير لتورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.