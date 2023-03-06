وقال إحنات - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الاثنين - إن "طائرات شاهد -131 كاميكازي" انطلقت من الاتجاه الشمالى.

وبحسب المعلومات الأولية، تم إطلاق 15 طائرة مسيرة من هذا النوع، ودمرت قوات الدفاع الجوي 13 منها بأسلحة مختلفة، لافتا إلى أن القوات الروسية هاجمت من الشمال، المناطق الوسطى والشرقية من أوكرانيا بطائرات بدون طيار.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم خيرسون، أولكسندر بروكودين إلى أن القوات الروسية فتحت خلال اليوم الماضي النار على منطقة خيرسون بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز جراد، 74 مرة، حيث قُتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلان.

وقال بروكودين "بالأمس، أطلقت القوات الروسية النار 74 مرة واستخدمت المدفعية الثقيلة وقذيفة جراد 346 مرة.. وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المدنيين: إذ قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان"، وأضاف أن مدينة (خيرسون) تعرضت لنيران روسية أربع مرات، وضربت 23 قذيفة روسية مناطق سكنية ومنازل منفصلة ومجمعات سكنية، وأوضح أنه تم إجلاء إجمالي 51 مدنيا من المناطق التي تم إجلاء مواطنيها في خيرسون خلال اليوم الماضي.

من ناحيتها، أفادت سلطات جمهورية لوجانسك ، بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء قصف أوكراني بالمدفعية الثقيلة على مدينة (ليتتشانس).

وذكرت السلطات، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنه قتل شخص وأصيب آخر؛ جراء انفجار ألغام مضادة للمشاة زرعتها قوات كييف في مدينة (زيلسويا)، مشيرة إلى العثور على مخبأ للأسلحة والقنابل اليدوية أجنبية الصنع، في قرية بوروفسكوي شمال غرب جمهورية لوجانسك الشعبية.

في المقابل، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الاثنين، الأعمال التي يقوم بها المجمع العسكري التابع للدفاع الروسية لإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية في الدونباس.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه في إطار زيارة عمل لمنطقة العملية العسكرية الخاصة، تابع وزير الدفاع جاهزية المرافق المبنية في مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك، ومن بينها مركز طبي متعدد الوظائف ومركز الإنقاذ الإقليمي التابع لوزارة الطوارئ وحى جديد يضم 12 منزلا.

كما تفقد شويجو، سير العمل بمرافق أخرى ومن بينها مجمع حديث للوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية وحي سكني جديد يضم 6 مبان ومدرسة ورياض أطفال، إضافة إلى أعمال أطول قناة مائية تربط مقاطعة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت سلطات مقاطعة بيلجورود الروسية الواقعة على الحدود الأوكرانية، إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقتها قوات كييف باتجاه مدينة "نوفي اسكول" ما أسفر عن إصابة مدني بشظايا.

بدوره، قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن خطوط الكهرباء في عدة قرى قد تضررت بسبب تطاير شظايا الصواريخ، حيث تتعرض المدينة لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية.