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أوقاف دمياط تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد البحر.. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 09:58 م
أوقاف دمياط تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد البحر.. صور أوقاف دمياط تحتفل بليلة النصف من شعبان
دمياط- معتز الشربينى

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نظمت مديرية الأوقاف بدمياط، احتفالاً بمناسبة ليلة النصف من شعبان بمسجد البحر بمدينة دمياط، جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب .
 
وتضمن الاحتفال تواشيح وابتهالات دينية ، كما القى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير المديرية خطبة، جاءت حول فضل ليلة النصف من شعبان و ضرورة اغتنام هذه الأيام الفضيلة، والاستعداد لشهر رمضان المبارك ببذل المزيد من الطاعات والاقتداء بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
 
وتقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وأبنائها بالخير والرخاء.
 
 
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أوقاف دمياط تحتفل بليلة النصف من شعبان

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أوقاف دمياط تحتفل بليلة النصف من شعبان
 

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