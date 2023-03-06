اليوم السابع
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أهالى الباجور فى المنوفية يشاركون عروسين من دار الأيتام فرحتهما

الإثنين، 06 مارس 2023 12:21 ص
أهالى الباجور فى المنوفية يشاركون عروسين من دار الأيتام فرحتهما أهالى الباجور بالمنوفية يشاركون عروسين من دار أيتام
المنوفية - محمد فتحى

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شهد حفل عروسان من دار أيتام  تابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب دعوه بسيطة من العروسان عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، طالبو خلالها الأهالي بحضور حفل عرسهما، ليأتى المئات من قرى مركز الباجور لكى يشاركون فرحتهم.
 
ووسط حالة من الفرحة الكبيرة التى شهدتها مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بحضور المئات من الأهالى وعدد كبير من الشخصيات العامة بمركز الباجور .
 
وعبر العروسين شهاب ونور، عن سعادتهم بالمشاركة الكبيرة من أبناء مركز الباجور ومحافظة المنوفية، ووجها الشكر لكل الحضور في حفل زفافهما .
 
ووجه الزوجين الشكر لجميع الحضور الذين حضور من جميع قرى مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، قائلين: نشكر جميع الأهالى الذين حضرو حفل عرسنا لكى يجبور بخاطرنا.
 
أهالى الباجور بالمنوفية يشاركون عروسين من دار أيتام (1)
أهالى الباجور بالمنوفية يشاركون عروسين من دار أيتام (1)

أهالى الباجور بالمنوفية يشاركون عروسين من دار أيتام (2)
أهالى الباجور بالمنوفية يشاركون عروسين من دار أيتام (2)

أهالى الباجور بالمنوفية يشاركون عروسين من دار أيتام (3)
أهالى الباجور بالمنوفية يشاركون عروسين من دار أيتام (3)

أهالى الباجور بالمنوفية يشاركون عروسين من دار أيتام (4)
أهالى الباجور بالمنوفية يشاركون عروسين من دار أيتام (4)

 


محافظة المنوفية

حفل دار أيتام

مركز الباجور

حفل عروسان



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