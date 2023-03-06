أهالى الباجور فى المنوفية يشاركون عروسين من دار الأيتام فرحتهما

المنوفية - محمد فتحى

شهد حفل عروسان من دار أيتام تابعة لمركز الباجور ب محافظة المنوفية ، عقب دعوه بسيطة من العروسان عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، طالبو خلالها الأهالي بحضور حفل عرسهما، ليأتى المئات من قرى مركز الباجور لكى يشاركون فرحتهم.

ووسط حالة من الفرحة الكبيرة التى شهدتها مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بحضور المئات من الأهالى وعدد كبير من الشخصيات العامة بمركز الباجور .

وعبر العروسين شهاب ونور، عن سعادتهم بالمشاركة الكبيرة من أبناء مركز الباجور ومحافظة المنوفية، ووجها الشكر لكل الحضور في حفل زفافهما .

ووجه الزوجين الشكر لجميع الحضور الذين حضور من جميع قرى مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، قائلين: نشكر جميع الأهالى الذين حضرو حفل عرسنا لكى يجبور بخاطرنا.