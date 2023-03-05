اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 مارس 2023 10:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

7 نصائح لعمل تمديدات الكهرباء بشكل آمن فى منزلك.. تعرف عليها

الأحد، 05 مارس 2023 09:00 ص
7 نصائح لعمل تمديدات الكهرباء بشكل آمن فى منزلك.. تعرف عليها لوحة القطع الكهربائى
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرصد اليوم السابع لقرائه أهم الخطوات التي يجب اتباعها لجعل النظام الكهربائي في المنزل أمن ويحافظ على سلامة الأسرة، خاصة وأنه نظام معقد، فيما يلي الخطوات المناسبة التى يجب اتباعها عند توصيل الأسلاك بالمنزل.

 

1- احرص على وجود رسم تخطيطى للمسارات يوضح موقع لوحة القطع الكهربائى ومسار الأسلاك لكل مخرج كهرباء.

 

2 -ابدأ بتشغيل أطول الأسلاك أولاً لتجنب قنوات الهدر في الجدران حتى لو كنت لا تتوقع استخدامها على الفور. ابدأ كل سلك بالطابق العلوي واسحبه حتى الطابق السفلي. بهذه الطريقة ، لا تستخدم سلمًا لدفع السلك لأعلى بين الطوابق.

 

3-يجب أيضًا أن تترك سلكًا إضافيًا واحدًا على الأقل في كل نهاية في حال احتجت إلى تحريك بعض الاسلاك في وقت لاحق.

 

4- يُنصح بست منافذ لكل دائرة في منطقة المعيشة ، في حين أن ما لا يقل عن اثنين في كل دائرة هي المعيار في المطبخ ، حيث تستخدم الأجهزة المزيد من القوة الكهربائية.

 

5-قبل حفر أي ثقوب ، تأكد من معرفة ما هو على الجانب الآخر من الجدار أو الأرضية أو السقف لتجنب الحفر من خلال أي أسلاك كهربائية أو مجاري أو أنابيب ماء. تابع عن طريق حفر الثقوب باستخدام بنطة 1 بوصة في منتصف الأزرار حيث ستنتقل الأسلاك الخاصة بك.

 

6- قم بتحديد مكان لوحة القطع الكهربائي بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة في المستقبل. من المستحسن وجود موقع في الطابق السفلي أو غرفة المرافق أو خلف باب الشقة.

 

7-ضع لفة السلك بجوار لوحة القطع الكهربائي واسحب السلك وفقًا للمخطط الخاص بك إلى أقرب مخرج أو مفتاح لكل دائرة. يمكنك أيضا امداد الأسلاك مباشرة من خلال اللوحة. ولابد من مراعان أن أي سلك يخرج من الصندوق قد يكون معرضا للقطع من الصندوق الكهربائي.

 

استخدم أدوات إزالة الأسلاك لإزالة الطبقة البلاستيكية الخارجية من نهايات الأسلاك وإرفاقها ، وفقًا للتعليمات الموجودة في الصندوق ، عند كل منفذ أو أداة تثبيت أو مفتاح.

 

8-تثبيت الدوائر الفردية لكل مجموعة أسلاك. يجب أن تتطابق الدوائر مع قوة السلك والغرض المقصود منه.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

نصائح تمديدات الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

رئيس الغرفة الأمريكية: مصر تستهدف تحقيق 50‎ % من الطاقة المتجددة 2025

الأحد، 26 فبراير 2023 10:22 ص

الكهرباء: مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة باستثمارات 2 مليار دولار خلال 2023

الأحد، 26 فبراير 2023 06:00 ص

رئيس الجزائر: نعكف على وضع استراتيجية لتطوير الهيدروجين والانتقال للطاقات المتجددة

الجمعة، 24 فبراير 2023 08:00 ص

محمد الخياط: 300 مليار دولار استثمارات الطاقة المتجددة سنويًا فى العالم

الخميس، 23 فبراير 2023 01:40 م

نائب محافظ الأقصر يشيد بعقد مؤتمر دولى حول إلكترونيات الطاقة المتجددة.. صور

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:05 ص

الكهرباء: مصر قادرة على إنشاء مشروعات طاقة متجددة بقدرات ضخمة

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:00 ص

الطاقة الشمسية VS الوقود الأحفورى فى أفريقيا.. تقرير: الطاقة المتجددة ستوفر 9.9 مليار دولار فرص استثمار بحلول 2030.. انتشرت بكثرة بالمناطق الريفية.. وانخفاض تكلفتها رفع فرص الاستثمار فيها خلال العقدين الماضيين

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:00 ص

تعرف على أهم مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخِطّة عام 22/2023

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة