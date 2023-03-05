وزير العدل يثمن اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي بحماية الملكية الفكرية

كتب إبراهيم قاسم

ثمن المستشار عمر مروان وزير العدل ، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحماية الملكية الفكرية في إطار توجه الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، والذى تنظمه وزاره العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى بالقاهرة.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، على أن تعاون وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تتعددت مظاهره، حيث تم منح الدورات التدريبية للقضاة من مختلف الهيئات والجهات القضائية في المسائل التي تتعلق بالملكية الفكرية وحمايتها وبلغ عددهم 300 قاض، كما تم نشر الأحكام القضائية على موقع المنظمة لتكون مصر أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، ضمن 25 دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان، وذلك في إطار سعى الحكومة نحو تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار وزير العدل، إلى مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية بعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من عدة دول يستهدفون من مشاركتهم في المؤتمر الإقليمي الأول الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة في مواجهة حماية الملكية في ضوء التسارع التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي في التجاوز عن هذه الحقوق، أملا في الوصول إلى مجموعة من التوصيات لبناء منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية توافق التلاحق لمحاولة التعديات عليها، وكذلك الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة العربية.

وشهد المؤتمر اليوم حضور سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والوزراء ومن بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على مصلحي وزير التموين، والدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والكاتب والسيناريست مدحت العدل.