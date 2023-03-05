وذكرت وزارة البيئة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن نزار استقبل السفير الهولندي لدى العراق يوهانيس لينديرت ساندي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بين البلدين.



وأشار نزار إلى وجود رغبة حقيقية وسعي مستمر من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتنفيذ متطلبات وثيقة المساهمات الوطنية العراقية واتفاق باريس للمناخ، منوها بالاهتمام بتعزيز الاستثمار بالقطاع الخاص ما بين الوزارة والجانب الهولندي في الملف البيئي بقطاعاته كافة أهمية وأولوية خاصة.



من جانبة، أكد السفير يوهانيس اهتمام الحكومة الهولندية في دعم العراق وخاصة في قضايا الزراعة وإدارة المياه والطاقات المتجددة وتعزيز التعاون البيئي المشترك.