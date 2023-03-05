ورش رسم ومحاضرات عن التنمية الزراعية والحفاظ على المياه بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت قصور ثقافة الأقصر، عددا من المحاضرات المتنوعة لدعم الأطفال والشباب والكبار، وذلك استمرارا للفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث قدم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "إنترنت الأشياء.. الألعاب الإلكترونية"، والتى أوضح بها الدكتور محمود سمير مسئول القصر، سلبيات الألعاب الإلكترونية ودور الآباء والأمهات في تعاملهم مع أطفالهم في الألعاب الإلكترونية، وكيف يمكن تحويلها إلى ألعاب نافعة وتنمية المهارات لدى الطفل وسلوكيات العنف والتسلط، وعرض فيلم بعنوان "لعبة تشارلي"، ونفذت ورشة فنية "رسم وتلوين" نفذها خالد حافظ مع أطفال حضانة روضة أولي العزم لتنمية البيئة.

وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "شخصيات من بلدنا" تناول بها محمد محمد الصادق، سيرة الأديب الكبير الراحل بهاء طاهر ونشأته وأشهر كتاباته وأعماله والجوائز التى حصل عليها وقصة ارتباطه بالأقصر ووفاته، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" التنمية الزراعية في مصر" تحدث بها حسن رفاعي عن التنمية الزراعية وأهميتها في تقوية الاقتصاد والتنمية الزراعية وتنوعها، حيث جاء ذلك في سياق برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، المنفذ بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

كما شهد قصر ثقافة الأقصر أيضا عقد محاضرة بعنوان "مفهوم الذات" أوضحت بها كريمة التهامي مسؤولة الفرع، مفهوم إدارة الذات وعناصرها وأهميتها ودورها في تحقيق النجاح، ونفذت ورشة فنون تشكيلية إعادة تدوير تنفيذ شيماء سعيد، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنية للرسم بعنوان "رسم حر" تنفيذ محمد إبراهيم محمد، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال بالقرية قصة"الأصدقاء الثلاثة" أداء سمر محمد.

ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المياه والحفاظ عليها من التلوث" تحدث به د. حسن عبد العال عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من التلوث، بجانب ذلك قدم نادي سينما الطفل بالقصر عرض فيلم للأطفال DreamWorks، كما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي عن "فاروق الباز" سردتها هيام أحمد وتناولت خلالها مسيرة العالم الكبير وإنجازاته، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة حكي قصة بعنوان "حلف في الغابة" تأليف د. أحمد محمد الحوفي ألقاها عادل محمد.



دعم الأطفال بورش تلوين فى قصور الثقافة



مفهوم الذات وإنترنت الأشياء في سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر



ورش رسم وتلوين بقصور ثقافة الأقصر







