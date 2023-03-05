نظر الطعن على حكم إعدام نجار قتل سيدة فى الإسكندرية 18 أبريل المقبل

الإسكندرية - أسماء على بدر

حددت محكمة النقض، جلسة 18 أبريل القادم، لنظر الطعن على حكم الإعدام شنقا لنجار اغتصب سيدة وقتلها بالإسكندرية، والتى قضت فيها محكمة الجنايات بالإسكندرية الدائرة 30 برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز المنعقدة بمحكمة الجنايات بالمنشية، بالإعدام شنقا لنجار تعدى على سيدة مسنة واغتصبها فى شقة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

وقدمت هيئة الدفاع عن المجنى عليها، برئاسة محمود اشرف الروبى وعضوية بسمة السيد ومحمد جابر، المرافعة ومذكرة من 40 صفحة طالبوا فيها بالإعدام والقصاص العادل، وصدر الحكم بعد ورود الرأى الشرعى لمفتى الجمهورية بالإعدام شنقا.

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الاسكندرية ، إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة مسنه داخل شقتها بشارع على بك الكبير بمنطقة باولينو بدائرة قسم شرطة محرم بك.

على الفور انتقل رئيس مباحث القسم، إلى محل البلاغ والمعاينة والفحص تبين وجود جثه المجنى عليها مرفت.ع.ح، 60 سنة، ربة منزل، ملقاة على الأرض متوفيه نتيجة الخنق بقطعة قماش حول رقبتها، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة، وبسؤال جيرانها أقروا بأنهم وجدوا باب الشقة مفتوح أثناء قيامهم بالدخول إلى المسجد لأداء صلاة العشاء على حالتها التى وجدت عليها.

على الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت التحريات قيام المتهم م ع، 40 سنة، نجار، بتتبع المجنى عليها أثناء رجوعها إلى مسكنها وقام بالدخول إلى شقتها والتعدى عليها بخنقها بقطعة قماش والتعدى عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بسرقة مبلغ مالى وفر هاربا، تم عمل كمين وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.