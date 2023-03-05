ميناء الإسكندرية يشهد شحن وتفريغ 36 سفينة محملة ببضائع استراتيجية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 56 سفينة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 36 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3320 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، إذ شكلت الحاويات الصادرة 37.9 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 182 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.