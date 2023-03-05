موقف محرج لوزيرة خارجية ألمانيا بمطار نيودلهي.. وصلت ولم تجد مستقبلين..فيديو

فى مشهد يبدو مثيرا للارتباك، فوجئت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعدم وجود مستقبلين لها فى المطار، خلال وصولها إلى العاصمة الهندية نيودلهي، لحضور فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.
الموقف بدا محرجا، حتى أثار ضحكات الوزيرة الشابة، مع ظهور السفير الألماني، والذي عانقها، بعدما أتى من بعيد، ليكون فى استقبالها بعد نزولها من سلم الطائرة.
وزارة الخارجية الألمانية سعت إلى التخفيف من حدة الانتقادات قائلة عبر تويتر "الخدمة الخارجية هي رياضة متعددة الأوجه.. نحن فخورون بزملائنا الذين يقومون بعمل رائع كل يوم".
وكان من المتوقع أن تكون هناك لجنة مكونة من ممثلين عن الدولة المضيفة والسفارة الألمانية، لكنها بدت غاضبة إلى حد ما حين التقطتها عدسات المراسلين المنتظرين.
🎥#فيديو| «مساء الخير سيدي السفير! لا يوجد أحد هنا».. بهذه الكلمات قابلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سفير بلادها لدى الهند بعد وصولها إلى مطار نيودلهي لحضور قمة العشرين حيث تفاجأت بعدم وجود استقبال رسمي لها.— عكاظ (@OKAZ_online) March 4, 2023
(متداول) #عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/3SlA4INXWI pic.twitter.com/PiNIIsFMv7
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