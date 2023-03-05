وذكرت وكالة تاس الروسية أن جورينوف أوضح "أنه في المستشفى الميداني الذي أقيم في مدينة حلب، يواصل مسعفو القوات المسلحة البيلاروسية، جنبا إلى جنب مع الموظفين الصحيين الروس، تقديم المساعدة الطبية اللازمة لضحايا الزلزال السوري. وقد تلقى ما مجموعه 2108 أشخاص العلاج منذ 17 فبراير من بينهم 108 في اليوم الماضي".



ووفقا له فإن المساعدات الإنسانية لا تزال تصل من دول أخرى كجزء من التعاون الدولي. ووصلت طائرتان إغاثيتان من الإمارات إلى سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. هبط أحدهم في قاعدة حميميم الجوية الروسية.