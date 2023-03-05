مقتل أحد المشتبه بهم في حادث اغتيال حاكم مقاطعة بالفلبين

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أعلنت الشرطة الفلبينية ، اليوم الأحد ، مقتل أحد المشتبه بهم في حادث اغتيال حاكم مقاطعة بوسط البلاد وثمانية أشخاص آخرين.



وقال مسئولون فلبينيون - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن قوات الشرطة تمكنت أيضا من اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل حاكم مقاطعة "نيجروس أورينتال" رويل ديجامو في منزله يوم أمس (السبت) على يد ستة مسلحين يرتدون زيا عسكريا مموها وسترات واقية من الرصاص.



وقد أدان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن مقتل ديجامو - الذي دعمه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي - وقال إن حكومته لن تهدأ حتى تقدم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة.



وكان ديجامو يلتقي بالقرويين الفقراء الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدة الطبية وغيرها من المساعدات عندما تسلل المسلحون بهدوء إلى مجمعه السكني في بلدة "بامبلونا" وفتحوا النار عليه.



وقالت الشرطة أمس (السبت) إن 17 شخصا آخرين على الأقل بينهم طبيب وإثنان من قوات الجيش قد أصيبوا في هذه الواقعة.