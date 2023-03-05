معلومات الوزراء: مصر الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الشركات الناشئة

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول التقدم الكبير الذي حققته الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2022، حيث جاءت مصر على رأس قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة وذلك بنحو 160 صفقة، وفي المرتبة الثانية جاءت الإمارات بنحو 153 صفقة، بينما حلَّت السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 144 صفقة.

واستطاعت الشركات المصرية جمع تمويل وصل إلى 517 مليون دولار خلال عام 2022، وجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل بنحو 217 مليون دولار، فيما جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنحو 148 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع النقل واللوجستيات بنحو 62 مليون دولار، فيما ارتفع عدد المستثمرين في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2022 بنسبة 30% ليصل إلى 160 مستثمرًا مقابل 123 مستثمرًا في 2021.