اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث مرورى على طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد

الأحد، 05 مارس 2023 11:46 م
مصرع شخص فى حادث مرورى على طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد حادث ـ أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى شخص ، مصرعه نتيجة حادث مرورى بمنطقة الحرش بالقنطرة غرب على طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة الحرش دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخص مقيم بورسعيد، تم نقل الجثة الى مستشفى أبوخليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة. 
 
جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن المتوفى. 
 

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