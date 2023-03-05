مسجل خطر يعترف بتحويل منزله إلى ورشة أسلحة ومخزن مخدرات فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في كرداسة، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وحيازته كمية من الآيس المخدر والبانجو، أنه قرر استغلال خبرته في أعمال اللحام، لتصنيع الأسلحة الخرطوش وبيعها لعملائه من المسجلين خطر، والراغبين في اقتناءها بقصد الدفاع، لتحقيق مكاسب طائلة.

أضاف المتهم أنه استغل علاقاته بالمسجلين خطر، للاتجار بالمخدرات، وتخزينها بمسكنه، حيث حول منزله في كرداسة إلى ورشة لتصنيع الأسلحة ومخزن للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة)، لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عدد 4 خزينة متنوعة – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع – كمية من مسحوق الأيس المخدر وزنت 1 كيلو جرام – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (350 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.