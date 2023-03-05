مستوطنون إسرائيليون يعتدون على سيارات مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية

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هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، سيارات مدنيين فلسطينيين عند مدخل قرية مردة شمال محافظة "سلفيت" بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.



وقال رئيس مجلس القرية مردة نصفت الخفش - في تصريح صحفي - إن 15 مستوطنًا أغلقوا مدخل القرية الشرقي، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وتستمر هجمات المُستوطنين الإسرائيليين المُسلحين على المدنيين الفلسطينيين العزل في شمال الضفة الغربية منذ أحداث "حوارة" يوم الأحد الماضي، حيث أسفرت الهجمات يوم الأحد الماضي وحده عن حرق عشرات المنازل والمتاجر والسيارات واستشهاد فلسطيني، وجاء هجوم المُستوطنين ردًا على حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل مُستوطنين اثنين في البلدة المذكورة.

