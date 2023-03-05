مستشفى الأسنان الجامعى بأسيوط أكبر صرح متخصص على مستوى الجمهورية.. فيديو وصور

أسيوط -هيثم البدرى

يعتبر مستشفى الأسنان الجامعى بجامعة أسيوط، أكبر مستشفى جامعى متخصص فى طب الأسنان على مستوى الجمهورية والمقام على مساحة أكبر من 6 آلاف متر مربع، وتضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، التى تبلغ تكلفتها أكثر من 45 مليون جنيه، كما تبلغ قيمتها الإنشائية أكثر من 89 مليون جنيه، ويستقبل نحو 1200 مريض شهريا.

يقول صالح ابو الحسن أحد المترددين على المستشفى أن هذا الصرح الطبى من أهم المستشفيات وتقدم خدمة طبية متميزة لكل المترددين عليها بأسعار مخفضة جدا مقارنة بأسعار علاج وتركيبات الأسنان فى العيادات والمستشفيات الخاصة على يد أساتذة جامعة أسيوط المتميزين فى كافة المجالات ونشكر جهود الدولة فى كل المجالات وخاصة صحة الإنسان التى أصبحت أولوية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أحمد بدران محامى، وأحد المترددين أن تكلفة العلاج الخاص بتركيب الأسنان مكلف جدا فى العيادات الخاصة بآلاف الجنيهات ولكن فى هذا المستشفى العلاج والعمليات أقل بكثير وثمن الكشف أيضا بالإضافة لنظافة المكان والكوادر الطبية المتخصصة فى هذا الشأن بالإضافة لوجود أكثر من 260 كرسى أسنان يضمن علاج اكبر قدر من المترددين على المستشفى.

ومن جهته أوضح الدكتور محمد عبد الحميد قطامش، عميد كلية طب الأسنان، أنه المستشفى ومعالمها الجديدة تدعم ابنائنا الطلاب فى كلية طب الأسنان، والكفاءات الأكاديمية والطبية بالكلية والمستشفى تساهم بشكل كبير فى تقديم خدمة طبية متميزة لمرضى الأسنان المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد، كما أن المستشفى مدعومة بأجهزة طبية حديث وفقا لأحدث المعايير الجامعية والمستشفى تساعد فى مواكبة الزيادة الملحوظة فى أعداد المرضى المترددين عليها.

وأضاف قطامش أنه تم إضافة غرف عمليات، و8 عيادات أصبحت تحتوى على 260 كرسى أسنان مجهزة بمختلف التجهيزات والآلات ووصل عدد مراكز الأشعة بالمستشفى إلى 12 مركز.

وأوضح الدكتور محمد ناهض عطية، مدير المستشفى، أن مستشفى الأسنان الجامعى بأسيوط أكبر المستشفيات المتخصصة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية وتضم كوادر على أعلى مستوى من الأطباء فى مختلف التخصصات وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان، والهيئة المعاونة والتمريض والصيانة والعمال الذين يسعون لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لجميع المترددين عليها.

وكشف مدير المستشفى أن عدد المترددين على عيادة التشخيص يزيد عن 14000 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد المترددين على الأقسام العلاجية المتخصصة 36000 حالات وتنقسم كل هذه الحالات على كافة الأقسام المختلفة.

وأضاف ناهض أن هناك متابعة مستمرة لمواكبة كل ما هو جديد فى مجال طب الاسنان لتقديم خدمات متميزة فى ظل الثقة الكبيرة التى نالتها المستشفى من المرضى والمترددين عليها من كافة محافظات مصر.



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