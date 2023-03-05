اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 مارس 2023 12:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول روسى: كييف ليست مستعدة لإقامة منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية

الأحد، 05 مارس 2023 12:00 ص
مسئول روسى: كييف ليست مستعدة لإقامة منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية زابوروجيا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن كييف ليست مستعدة لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية، لإبعاد خطر تعرض المحطة لهجمات، بحسب "روسيا اليوم".
 
وكتب أوليانوف عبر تيليجرام: "في سبتمبر، طرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة لإقامة منطقة آمنة حول محطة زاباروجي للطاقة النووية. هذا المقترح من شأنه إبعاد الهجمات من وإلى محطة الطاقة النووية، لكنه لم ينفذ بعد. لسوء الحظ، أوكرانيا ليست مستعدة لذلك
 
تقع محطة زاباروجي للطاقة النووية على الضفة اليسرى من نهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرجودار. هذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة الإنتاجية – تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 جيجاوات.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة