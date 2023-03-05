اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قلة العناق.. الأمير هارى يسرد أسباب أزماته النفسية

الأحد، 05 مارس 2023 10:28 ص
قلة العناق.. الأمير هارى يسرد أسباب أزماته النفسية الأمير هارى وميجان ماركل
وكالات

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تبدو التقاليد الملكية الصارمة سببا رئيسيا فى معاناة الأمير هارى، هكذا تحدث مع خبير للصدمات، لإخراج ما فى جعبته من أزمات نفسية، حيث أكد أنه عانى من "قلة العناق" خلال صغر سنه.

واعتبر أنه إذا لم يعانق طفليه -أرشي وليليبت- فسيكون لذلك تأثير "مشابه" عليهما كما حدث أثناء نشأته.
 
أخبر هاري خبير الصدمات غابور ماتي أنه يركز على محاولة إعطاء طفليه تنشئة مختلفة، قائلا: "بالنسبة لي ولزوجتي نبذل قصارى جهدنا كأبوين.. نتعلم من ماضينا ونتداخل مع تلك الأخطاء، ربما، وننمو لكسر تلك الحلقة".
 
وكان هارى قد تناول مسألة "العناق"، خلال كتابه "سبير"، حيث أكد أن والده تشارلز حين أخبره بوفاة والدته لم يعانقه.
 
ووصف هارى زوجته ميجان بأنها شخص استثنائى وتمكنت من إنقاذه من هذا الوضع
 
 

الأمير هارى

ميجان ماركل

الملك تشارلز

العائلة المالكة فى بريطانيا



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