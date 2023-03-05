قصر باكنجهام يستقبل شحنة من "الزيت المقدس" استعدادا لتتويج الملك تشارلز

وكالات

قبل حوالى شهرين من انطلاق مراسم تنصيب الملك تشارلز، استقبل قصر باكنجهام الملكى شحنة من "الزيت المقدس"، والذي يستخدم فى مراسم تتويج الملك الجديد.

"الزيت المقدس" يتم استخراجه من الزيتون الذى يتم اقتطافه من مدينة القدس القديمة، من بساتين دير القديسة مريم المجدلية ودير الصعود على جبل الزيتون، والتي تحمل قدسية لدى المسحيين.

استندت تركيبة الزيت إلى نفس الوصفة القديمة التي استخدمت في صنع الزيت الذي توجت به الملكة إليزابيث الثانية عام 1953 وأسلافها منذ عام 1066.

ورغم محاولات الالتزام بنفس الوصفة التاريخية، إلا أنه تم كسر هذا التقليد بالتخلي عن استخدام أي منتجات حيوانية مثيرة للجدل، مثل زيت الغريبة والعنبر، المعروف باسم "قيء الحوت".

وجرى تعطير الزيت بالزيوت الأساسية - السمسم والورد والياسمين والقرفة والنيرولي والبخور والعنبر - بالإضافة إلى زهرة البرتقال.