في شهر التوعية بمرض بطانة الرحم المهاجرة.. تعرفى على أعراض الإصابة

أعراض بطانة الرحم المهاجرة
ألم الدورة الشهرية أو عسر الطمثغالبًا ما يُعتبر الألم والتشنجات أثناء الحيض أمرًا طبيعيًا ولكن إذا كان يؤثر على حياتك، قد يشير الألم بهذه الدرجة المرتفعة أثناء الحيض أو النزيف الشديد والتخثر المفرط إلى انتباذ بطاني رحمي وبالتالي يجب فحصه من قبل طبيب أمراض النساء.
آلام الحوض
حركات الأمعاء المؤلمة
إذا شعرت بألم أثناء التبول أو التبول فعليك استبعاد سبب ذلك مع انتشار النسيج الندبي والالتصاقات إلى جدار البطن والمثانة، يمكن أن تسبب الألم في مثل هذه الأوقات.
انتفاخ البطن والغثيانتشمل مشاكل الجهاز الهضمي الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ أو الغثيان ، خاصةً أثناء فترات الحيض التي غالبًا ما تسبب ارتباكًا بين مشكلة في الجهاز الهضمي أو أمراض النساء.
العقم
العقم المرتبط بالانتباذ البطاني الرحمي يؤثر على عدد كبير من النساء يمكن أن تؤدي الالتصاقات أو الندبات التي تؤثر على قناتي فالوب إلى انسداد وبالتالي تخلق مشاكل في وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة، مما يقلل من فرص الحمل. يمكن أن يؤدي الانتباذ البطاني الرحمي إلى تشويه تشريح الحوض ويسبب التهابًا في منطقة الحوض ويؤدي إلى اضطرابات الغدد الصماء والتبويض، ويزعج زراعة الجنين ، ويؤثر على جودة الحيوانات المنوية والبويضات ، وبالتالي يقلل من فرص الحمل.
تؤدي الحالة أيضًا إلى إحداث فوضى في التوازن الهرموني للجسم ، مما يتداخل مع وظائف متعددة مثل وظيفة السائل البريتوني والغدة النخامية ووظيفة بطانة الرحم التي قد يكون لها دور في نمو الجنين والخصوبة بشكل عام.
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