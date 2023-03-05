فوائد ألياف قشور السيليوم.. أبرزها فقدان الوزن وخفض الكولسترول

كتبت إيناس البنا

قشور السيليوم مكمل غذائي شهير تم استخدامه لعدة قرون لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركات الأمعاء.و تناول قشور السيليوم ضمن نظامك الغذائي يساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، يمكن لقشور السيليوم علاج الإمساك بشكل فعال، وتقليل مستويات الكوليسترول، والتحكم في مستويات السكر في الدم، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الجوع وتحسين الهضم وتعزيز فقدان الوزن.

تشمل فوائد قشور السيليوم ما يلي:

تقليل الإمساك

قشور السيليوم هي ألياف طبيعية تمتص الماء وتساعد على تليين البراز، هذا يجعل من السهل المرور ويمكن أن يقلل من الإمساك.

اكتشفت إحدى الدراسات أن السيلليوم، وهو ألياف قابلة للذوبان، كان له تأثير أقوى على الرطوبة والوزن الإجمالي وملمس البراز من نخالة القمح، وهي ألياف غير قابلة للذوبان.

خفض مستويات الكوليسترول

يمكن أن تساعد قشور السيليوم في تقليل مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة إفراز الكوليسترول في البراز، في إحدى الدراسات، شهد 47 من البالغين الأصحاء انخفاضًا بنسبة 6٪ في الكوليسترول الضار (LDL) بعد تناول 6 جم من سيلليوم يوميًا لمدة ستة أسابيع.

السيطرة على مستويات السكر في الدم



يمكن أن تساعد قشور السيليوم في إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء ، مما قد يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

السيليوم أكثر فعالية من الألياف الأخرى، مثل النخالة. هذا بسبب الألياف المكونة للهلام في سيلليوم، والتي يمكن أن تبطئ عملية الهضم وتساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

قد يساعد في إنقاص الوزن

مثل الألياف اللزجة الأخرى، يمكن أن يساعد السيليوم في تقليل الجوع والمساعدة في إنقاص الوزن، وفقًا لإحدى الدراسات ، أدى تناول سيلليوم قبل الإفطار إلى انخفاض كبير في الرغبة في تناول الطعام ، وتعزيز الشبع بين الوجبات مقارنةً بالعلاج الوهمي.

دعم صحة القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول

في القناة الهضمية، يساعد جل ألياف سيلليوم في احتباس الصفراء والكوليسترول الذي ينقله، نتيجة لهذا الكوليسترول يبقى في الجهاز الهضمي، ويتم التخلص منه من الجسم كنفايات بدلاً من إعادة امتصاصه ، مما يخفض مستويات الكوليسترول ويعزز صحة القلب.

الآثار الجانبية لقشور السيليوم

إذا تم تناوله دون رطوبة كافية ، فإنه ينتفخ لاحقًا وقد يسد الحلق أو المريء، في الحالات الأكثر تعقيدًا ، قد يؤدي الفشل في الحفاظ على المستوى الموصى به من تناول السوائل إلى انسداد الأمعاء.

الاحتياطات عند استخدام قشور السيليوم

تذكر النقاط التالية:

يجب تناول قشور السيليوم مع الكثير من الماء أو سوائل أخرى.

إذا كنت تعاني من صعوبة في البلع أو لديك أي صعوبات في الحلق ، يجب ألا تتناول قشور السيليوم.

إذا كنت تعاني من ألم في الصدر أو مشاكل في التنفس أو صعوبة في البلع أو الاحتقان أو القيء بعد تناول قشور السيليوم، فاطلب العلاج الطبي الطارئ.

قد يضعف الاستهلاك طويل الأمد لقشور السيليوم من امتصاص فيتامين ب 12 والزنك والحديد والماغنيسيوم والنحاس.

قد يكون لها أيضًا تأثير على امتصاص الكالسيوم، لديه القدرة على تثبيط امتصاص الجلوكوز الغذائي.