اليوم السابع
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فريق زامبى يرفض دخول أرضية الملعب عبر ممر اللاعبين بسبب السحر.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 مارس 2023 10:03 م
فريق زامبى يرفض دخول أرضية الملعب عبر ممر اللاعبين بسبب السحر.. اعرف التفاصيل فريق زامبى
كتب محمد جمال

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شهدت مباراة كرة قدم فى الدورى الزامبى، واقعة غريبة، وذلك عندما قرر لاعبو فريق لوموانا راديانت دخول أرضية الملعب عبر قفز بوابة الملعب، بدلا من استخدام الممر الخاص بدخول اللاعبين، وذلك خوفا من السحر، حسب ما ذكرت التقارير الإعلامية، بحسب شبكة العربية.

ورغم ذلك، خسر فريق لوموانا راديانت مباراته أمام المستضيف جرين بوفالوس بهدفين لهدف.

وذكر عدد من الصحفيين المتابعيين للدوري الزامبى عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، أن سبب رفض دخول فريق لوموانا راديانت للملعب عن طريق الممر، يعود إلى اعتقادهم بأن غرين بوفالوس يستخدم السحر للفوز بالمباريات.
 
فريق بالدورى الزامبى يدخل الملعب من الحواجز
 
ويحتل جرين بوفالوس المرتبة الثانية فى ترتيب الدورى الزامبى، بينما يتواجد لوموانا راديانت في المركز الـ 17 "قبل الأخير".
 
كما سخر الحساب الخاص بنادى جرين بوفالوس من طريقة دخول الضيوف إلى ملعبهم، وقام بنشر الصور عبر "فيس بوك"، مع التعليق: إذا فاتتك مباراة غرين بوفالوس أمام لوموانا راديانت، نوضح أن لاعبي لوموانا راديانت رفضوا الدخول إلى الملعب عبر نفق اللاعبين، وقرروا القفز عبر البوابة.

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الدورى الزامبى

جرين بوفالوس

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