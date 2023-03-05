فرض حظر التجوال فى بوركينا فاسو للمساعدة فى قتال المتمردين

وكالات

فرضت بوركينا فاسو حظرا للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين، وفقا لوثائق رسمية.

وبحسب "سبوتنيك" الروسية، أودى التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.

وقال الأمين العام لمحافظة الشمال، كويلجا ألبرت زونغو، في مذكرة: "في إطار القتال ضد الإرهاب، فرض حظر للتجوال من الساعة 22:00 إلى 05:00 في كل أنحاء المنطقة الإقليمية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 3 مارس إلى 31 مارس".

ويحظر القرار حركة الأشخاص واستخدام المركبات ذات العجلتين والأربع عجلات ليلا، بحسب "فرانس برس".

وأوضح زونغو أن حظر التجوال سيساعد الجيش في المنطقة المتاخمة لمالي والتي انطلق منها التمرد في عام 2015.

كما تم فرض حظر تجول خلال شهر مارس في مقاطعة كولبيلوجو، بموجب بيان إداري من المفوضية العليا في المنطقة القريبة من غانا وتوجو.