عشرات الآلاف يتظاهرون في جميع أنحاء إسرائيل ضد الإصلاح القضائى

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء إسرائيل احتجوا يوم السبت، ضد مشروع الإصلاح القضائي.

وتتواصل الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل وسط موافقة الكنيست على النظر في الجزء الثاني من الإصلاح القضائي المخطط له، ويحتج الإسرائيليون على الإصلاح القضائي للأسبوع التاسع على التوالي.

ووفقا للصحيفة: "خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مساء السبت في جميع أنحاء البلاد".

ووفقا لمصادر الشرطة الإسرائيلية، بلغ عدد المشاركين في الاحتجاجات نحو 250 ألف شخص في جميع المظاهرات، و150 ألف شخص في مظاهرة تل أبيب.

ويحتج الإسرائيليون على خطط حكومة بلادهم اليمينية المتطرفة لإصلاح منظومة القضاء، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون من شأنه أن يمكن المشرعين من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة، وأقر الكنيست الإسرائيلي الجزء الأول من الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، الحكومة إلى تعليق عملية الإصلاح والعودة إلى الحوار مع المعارضة، وينظم معارضو الإصلاح مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ أوائل يناير.