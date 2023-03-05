طفرة فى طرق أسوان..الانتهاء من تجديد البنية التحتية وتنفيذ أعمال الرصف (صور)

أسوان - صلاح المسن

تشهد مراكز محافظة أسوان، تسارع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل، وجارى العمل ليل نهار في رصف الطرق والشوارع، التى تم إنهاء مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية فيها، من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعى .

وتجري أعمال الرصف، بمناطق التأمين الصحى والعقاد وامتداد شارع العقاد ومنطقة أطلس في مدينة أسوان، علاوة على طرق كيما والسماد وغيرها من الطرق المستهدفة ضمن خطة الرصف.

كما يجري العمل علي قدم وساق، بطريق الفنادق بمدينة أسوان، وتم بدء أعمال الرصف بطول واحد كيلومتر بعد أن تم رصف 500 متر بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه، وهو الذى يسبقه وضع التربة الزلطية.

وتتواكب أعمال الرصف مع تنفيذ أعمال التطوير والتجميل من رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والدهانات ، بالإضافة إلى تحرير محاضر فورية لكل من يتعمد إتلاف الطرق بعد رصفها للحفاظ عليها وزيادة عمرها الإفتراضى من التكسير والتشوهات .

كما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لتنفيذ أعمال خطة الرصف بمختلف المدن والمراكز ، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية ، لتتواكب مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المحاور المرورية والكبارى الجديدة ، وخاصة كوبرى خزان أسوان البديل ، وكوبرى السيل العلوى .

ومن بين المشروعات الحيوية الجارية بمركز ادفو شمال محافظة أسوان في قطاع الرصف، أعمال الرصف بطريق الغنيمية / إدفو بطول 3 كيلو متر ،وتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ هذا المشروع ،ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم بدء العمل فى رصف وإعادة تأهيل طريق الغنيمية / إدفو بطول 3 كيلومتر ، وبتكلفة 20 مليون جنيه ، ويتم التنفيذ تحت إشراف من الهيئة العامة للطرق والكبارى ، و هذا الطريق يعد بمثابة المدخل الأساسى والحيوى لمدينة إدفو ، والطريق الوحيد الموصل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة حيث تم الإنتهاء من أعمال وخطوط الغاز والمياه والكهرباء .

وتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كيلومتر ، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل مدينة ادفو.

ومن جهته يؤكد المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بمحافظة أسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم رصد 105 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف الطرق الداخلية ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بأطوال تصل لنحو 53.5 كيلو متر .

وأشار إلى أن الخطة الإستثمارية تشمل تنفيذ أعمال الرصف بمختلف مدن المحافظة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ خطة رصف الطرق داخل القرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

جدير بالذكر، أنه تم إنهاء أكثر من 70 % بمشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ خطة أعمال الرصف ، ففى إطار خطة وزارة النقل تم إنهاء 90.5 % من كوبرى السيل العلوى ، وأيضاً 91.8 % من كوبرى المضيق العلوى ، فيما تم إنهاء حوالى 81 % من محور وكوبرى خزان أسوان البديل ، بالإضافة إلى أنه جارى العمل فى الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم ، وطريق كيما / السماد، لتكتمل بذلك منظومة المحاور المرورية الجديدة والتى تربط أحياء غرب وشرق وجنوب بالمداخل الرئيسية شرقاً وغرباً مما يساهم فى سيولة الحركة المرورية داخل مدينة أسوان ، فضلاً عن الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين بتقليل الحوادث .



أعمال الرصف وإنهاء أعمال الإحلال والتجديد للبنية التحتية (1)



أعمال الرصف وإنهاء أعمال الإحلال والتجديد للبنية التحتية (2)



أعمال الرصف وإنهاء أعمال الإحلال والتجديد للبنية التحتية (3)



أعمال الرصف وإنهاء أعمال الإحلال والتجديد للبنية التحتية (4)



أعمال الرصف وإنهاء أعمال الإحلال والتجديد للبنية التحتية (5)



أعمال الرصف وإنهاء أعمال الإحلال والتجديد للبنية التحتية (6)