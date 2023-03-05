ضبط محل ألبان شهير يلقى مخلفات بالطريق العام فى الدقى وغرامات فورية للمخالفين

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم وضبط المحال التجارية والمركبات التي تلقي مخلفات بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردعهم لما يسببونه من أضرار بيئية تؤثر على المظهر الحضاري للطرق والمحاور.

وفي هذا الإطار، تمكن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، مساء اليوم من ضبط محل ألبان شهير يلقي المخلفات بالطريق العام في شارع امتداد محي الدين، وكذا ضبط أحد قاطني العقارات بشارع السودان أثناء قيامه بإلقاء المخلفات في الجزيرة الوسطى، وتحرير غرامات فورية للمخالفين لتحقيق الردع العام والمحافظة على المظهر الحضاري لحي الدقي.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تكثف من حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للحد من مخالفات إلقاء المخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية لما تسببه من مظهر غير حضارى، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المركبات التي تلقي مخلفات الرتش بنهر الطريق.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية لتحقيق الرقابة الصارمة وضبط السيارات التى تتخلص من المخلفات وتلقى بها بالمحاور والطرق.