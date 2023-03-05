اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 أشخاص فى العجوزة

الأحد، 05 مارس 2023 02:31 م
ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 أشخاص فى العجوزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أرض اللواء بالعجوزة، بسبب خلافات بينهم، ما أسفر عن إصابة 3 متشاجرين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أرض اللواء بالعجوزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وأشارت التحريات إلى أن مشاجرة نشبت بين المتهمين بسبب خلافات بينهم مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من المتشاجرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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