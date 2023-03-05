صرف 750 جنيها منحة رمضان للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق

أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، وافق على صرف منحة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق بمناسبة شهر رمضان المبارك، قدرها 750 جنيها بالضوابط السابقة.

وتقدم مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه يؤكد يوميا أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري الذي تحمل الكثير لمجاهبة التحديدات والإصلاحات، ورسم خارطة الجمهورية الجديدة وتحقيق حلم الرئيس، كذلك العاملون بالدولة والذين هم عماد وقاطرة التنمية والإصلاح.

كان قد وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولاً:التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.