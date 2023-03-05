صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فى اليونان إثر حادث القطار

وكالات

شهدت العاصمة اليونانية أثينا صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار، والذى وقع قبل أيام إثر تصادم قطارين، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

أكدت الشرطة اليونانية، أن نحو 7500 شخص احتشدوا أمام البرلمان في العاصمة /أثينا/ لللتعبير عن غضبهم بعد كارثة القطار التي راح ضحيتها 57 شخصا الثلاثاء الماضي (28 فبراير الماضي).

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد أن هذه التظاهرة تأتي إستجابة لنداء الطلاب وعمال السكك الحديدية وموظفي القطاع العام بعد بدء إضراب في القطارات والمترو بجميع أنحاء البلاد.

وكان قطار ركاب سار لكيلومترات عدة على المسار نفسه لقطار شحن جاء في الاتجاه نفسه قبل وقوع الكارثة حيث ذكرت تقارير أن مسئول المحطة في "لاريسا" بوسط اليونان لم يغير مسار أحد القطارين.