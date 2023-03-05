شولتس: ألمانيا باتت مستقلة عن إمدادات روسيا من الغاز والنفط والفحم

كتب محمد جمال

صرح المستشار الألمانى أولاف شولتس، بأن بلاده أصبحت مستقلة عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا، دون أن يؤدي هذا إلى أزمة اقتصادية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال شولتس: "لقد حصلنا على استقلالنا من إمدادات الغاز والفحم والنفط من روسيا. قبل عام، لم يكن أحد يتوقع أن ننجو اقتصاديا بسهولة من وضع لا يوجد فيه المزيد من إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا وإلى أجزاء كثيرة من أوروبا".

وأكد شولتس: "لقد نجحنا.. وما توقعه البعض لم يحدث. لا توجد أزمة اقتصادية في ألمانيا، لا يوجد نقص في الغاز أو أي شيء من هذا القبيل".

ومنذ انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بادرت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة لفرض عقوبات أحادية الجانب على روسيا، وقامت العديد من الدول الأوروبية بالامتناع عن شراء النفط الروسي، ومحاولة فرض سقف أسعار عليه، في محاولة لمنع الدول الأخرى من شرائه.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن رفض جميع الدول شراء النفط الروسي سيخلق مشاكل ويؤدي إلى اختلال التوازن في سوق النفط العالمية.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة Hindustan Times: "نعلم أن سوق النفط يجب أن يكون متوازنا، وإذا لم يشتر الجميع في العالم النفط الروسي، فسنواجه مشاكل لأن السوق ستكون غير متوازنة للغاية".