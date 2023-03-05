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شروط النيابة الإدارية لتلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون بعد مد فترة التسجيل

الأحد، 05 مارس 2023 10:35 ص
شروط النيابة الإدارية لتلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون بعد مد فترة التسجيل النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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بعد قرار النيابة الإدارية مد التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة؛ على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية حتى الساعة الثالثة من عصر غدًا الإثنين، ينشر اليوم السابع شروط التقديم، حيث يشترط لسحب ملف التعيين التالى:
 
- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني، 5 نسخ.
 
- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.
 
ويراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.
 
قررت النيابة الإدارية مد فترة التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة؛ على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية حتى الساعة الثالثة من عصر غدًا الإثنين ، وذلك عبر أي من الرابطين: 
 
رابط أول: 
https://bit.ly/3EAf3ur 
 
رابط ثاني: 
https://alt.apsys.app/login
 
 

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