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سوريا تدين زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكى لقاعدة عسكرية شمال البلاد

الأحد، 05 مارس 2023 02:41 م
سوريا تدين زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكى لقاعدة عسكرية شمال البلاد وزير الخارجية السورية فيصل المقداد
كتب أحمد جمعة

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أدانت وزارة الخارجية السورية بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سورية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية - بحسب وكالة سانا - إن سوريا تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سوريا، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها.

وأضاف المصدر أن سوريا تطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف فوراً عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية.

وقال المصدر إن سوريا تتوجه إلى الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم لإدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها.

وأضاف المصدر إن سوريا تؤكد أن هذه الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

 

 

 

 

 

 

 


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