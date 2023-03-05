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سوريا: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضينا ونستنكر ممارسات إسرائيل

الأحد، 05 مارس 2023 03:08 م
سوريا: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضينا ونستنكر ممارسات إسرائيل سوريون يتظاهرون في الجولان المحتل
كتب أحمد جمعة

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استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الأحد، الممارسات العدوانية الإسرائيلية المستمرة ضد السوريين في الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وتعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى سوريا بكل الوسائل المتاحة.

 

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلنه وكالة "سانا" الرسمية أنها تواصل دعم مواطنيها الجولانيين في نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم سياساته، معبرة عن اعتزازها بما يقومون به من وقفات مشرفة ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلية.

 

 


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