سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، الأحد، لقاءً جماهيريًا بقرية بنبان بمحافظة أسوان، بحضور سفير الاتحاد الأوروبى "كريستيان برجر"، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى "أليساندرو فراكاسيتى"، وذلك لنشر رسائل التوعية المجتمعية لدى الفئات الأولى بالرعاية حول قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.

يأتى ذلك فى إطار مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى مهرجان أسوان الدولى للمرأة فى الفترة من 5-9 مارس 2023 ، تبدأ اليوم الأحد فعاليات أنشطة برنامج وعى للتنمية المجتمعية بمحافظة أسوان تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان، والتى تشمل لقاءً جماهيرياً بقرية بنبان بحضور الشركاء من الهيئات الدولية ممثلاً فى سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومجموعة من القيادات المحلية والرسمية من قرية بنبان وممثلى الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة فى تنفيذ برنامج وعى ومجموعة من الرائدات الاجتماعيات المعنيات بنشر رسائل التوعية المجتمعية لدى الفئات الأولى بالرعاية حول قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعى فى فعاليات مهرجان أسوان السينمائى الدولى للمرأة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، من خلال تخصيص جائزة للأفلام ذات الأثر الاجتماعى والتى تنتجها منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بهدف إبراز النماذج الايجابية فى المجتمعات المحلية بالإضافة إلى تنفيذ ندوة بالتعاون مع إدارة المهرجان حول دور الدراما فى التأثير على الوعى المجتمعى.

وتشمل فعاليات أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى أيضاَ، لقاءً موسعاً مع الرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان "320 رائدة اجتماعية من كافة القرى المراكز بالمحافظة" حول رسائل برنامج وعى للتنمية المجتمعية الخاصة بمكافحة الممارسات التقليدية الضارة مثل زواج الأطفال وحرمان الفتيات من التعليم وختان الإناث والتمييز ضد الفتيات داخل الأسرة.

وفى السياق ذاته، تنظم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع جامعة جنوب الوادى والمنتدى الاستراتيجى للإعلام لقاء موسعاً حول قضية مناهضة زواج الأطفال وحرمانهم من التعليم للشباب من المتطوعين فى الجامعة المعنيين بقضايا برنامج وعى للتنمية المجتمعية.