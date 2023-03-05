اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 مارس 2023 06:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتابعان جهود التنمية بأسوان

الأحد، 05 مارس 2023 06:08 م
سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتابعان جهود التنمية بأسوان سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان
أسوان - هناء أبو العز - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، ومساعد وزير التضامن الاجتماعى، مركز الخدمات المتكامله في قرية بنبان بأسوان، لاستعراض العمل الجاري لبرنامج “وعي للتنمية المجتمعيه” الممول من الاتحاد الأوروبي ومتابعة الجهود المبذولة لحملة القضاء على ختان الاناث التي تم إطلاقها في فبراير 2023.

ويدعم الاتحاد الأوروبي مع شركائه جهود الحكومة المصرية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء على ختان الإناث.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي نظمت لقاءًا جماهيرياً في قرية بنبان بأسوان لنشر رسائل التوعية المجتمعية لدى الفئات الأولى بالرعاية حول قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في مهرجان أسوان الدولي للمرأة في الفترة من 5-9 مارس 2023.
 
وبدأ اليوم فعاليات أنشطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية بمحافظة أسوان تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.
 
وشمل القاء الجماهيرى بقرية بنبان بحضور الشركاء من الهيئات الدولية متملاً في سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي ومجموعة من القيادات المحلية والرسمية من قرية بنبان وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في تنفيذ برنامج وعي ومجموعة من الرائدات الاجتماعيات المعنييات بنشر رسائل التوعية المجتمعية لدى الفئات الأولى بالرعاية حول قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ئوي الإعاقة.
 
سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (1)
سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (1)

سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (2)
سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (2)

سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (3)
سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (3)

سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (4)
سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (4)

سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (5)
سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (5)

سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (6)
سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (6)

سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (7)
سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يزوران قرية بنبان بأسوان (7)
 

 


سفير الاتحاد الاوروبى

اسوان

قرية بنبان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

جوزيبى سبيتو: الأهرامات ألهمتنى فكرة عملى الفنى المشارك بسمبوزيوم أسوان

الأحد، 05 مارس 2023 05:00 م

أسوان تبدأ خطوات المرحلة الثانية من مشروع "الهوية البصرية".. المحافظ يوجه بتعميم التجربة على باقى المدن.. ويؤكد: يساهم فى الترويج السياحى بالمحافظة.. والأهالى: وسائل النقل العامة أصبحت حضارية.. صور

الأحد، 05 مارس 2023 05:00 م

منى المراغى تقدم حفل افتتاح مهرجان أسوان على قناة الحياة

الأحد، 05 مارس 2023 04:00 م

تفاصيل لقاء سفير الاتحاد الأوروبى ومحافظ أسوان لتحويل المدينة إلى صديقة للبيئة..صور

الأحد، 05 مارس 2023 02:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة