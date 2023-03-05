سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتابعان جهود التنمية بأسوان

ويدعم الاتحاد الأوروبي مع شركائه جهود الحكومة المصرية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء على ختان الإناث.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي نظمت لقاءًا جماهيرياً في قرية بنبان بأسوان لنشر رسائل التوعية المجتمعية لدى الفئات الأولى بالرعاية حول قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في مهرجان أسوان الدولي للمرأة في الفترة من 5-9 مارس 2023.

وبدأ اليوم فعاليات أنشطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية بمحافظة أسوان تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وشمل القاء الجماهيرى بقرية بنبان بحضور الشركاء من الهيئات الدولية متملاً في سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي ومجموعة من القيادات المحلية والرسمية من قرية بنبان وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في تنفيذ برنامج وعي ومجموعة من الرائدات الاجتماعيات المعنييات بنشر رسائل التوعية المجتمعية لدى الفئات الأولى بالرعاية حول قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ئوي الإعاقة.