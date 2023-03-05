زيارة على خط النار.. وزير دفاع روسيا يتفقد الخطوط الأمامية للقتال فى أوكرانيا

وكالات

تفقد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قوات بلاده فى الخطوط الأمامية للقتال فى أوكرانيا، فى زيارة نادرة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فإن شويجو استمع من كبار قادة الجيش الروسى فى أوكرانيا لشرح حول الوضع الحالى وخطط العمل.



شويجو فى أوكرانيا

كما قلد شويجو أوسمة لعدد من العسكريين والتقى كبار القادة، وفقا لبيان ومقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية.