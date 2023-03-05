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زيارة على خط النار.. وزير دفاع روسيا يتفقد الخطوط الأمامية للقتال فى أوكرانيا

الأحد، 05 مارس 2023 11:44 ص
زيارة على خط النار.. وزير دفاع روسيا يتفقد الخطوط الأمامية للقتال فى أوكرانيا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
وكالات

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تفقد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قوات بلاده فى الخطوط الأمامية للقتال فى أوكرانيا، فى زيارة نادرة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
 
 
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فإن شويجو استمع من كبار قادة الجيش الروسى فى أوكرانيا لشرح حول الوضع الحالى وخطط العمل.
 
شويجو فى أوكرانيا
شويجو فى أوكرانيا
 
كما قلد شويجو أوسمة لعدد من العسكريين والتقى كبار القادة، وفقا لبيان ومقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية.
 
 
وأشارت الوزارة إلى أن شويجو عقد اجتماعا مع قادة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. ولم تحدد ما إذا كان الاجتماع قد عقد خلال الزيارة.
 
 
وتفقد شويغو، تجمعا لمجموعة "فوستوك" الروسية، جنوبى دونيتسك، كما زار نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير قائدها.
 
شويجو
شويجو
 
وتأتى زيارة شويجو للخطوط الأمامية للحرب فى أوكرانيا، بالتزامن مع تشديد الحصار الروسى حول مدينة باخموت الأوكرانية المحورية.

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