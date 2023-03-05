زلزال بقوة 3.8 درجة بمقياس ريختر يضرب شمال غرب تدمر فى سوريا

وكالات

سجلت محطات شبكة الرصد الزلزالي في سوريا، هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، على عمق 16 كم، تبعد مسافة 56 كم شمال غرب مدينة تدمر.

وجاء في بيان مركز الزلازال: "تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر وعمق 16 كم الساعة 09:25 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 56 كم شمال غرب مدينة تدمر".

وأفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الجمعة الماضي برصد هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال مدينة اللاذقية على بعد 56 كلم.

من جانب آخر أعلن المركز في تصريحات سابقة أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى اليوم 3 مارس بلغ 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمرة.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير، وصلت ارتداداته إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر به السكان في لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، وأدى إلى مقتل الآلاف في البلدين وتدمير آلاف الوحدات السكنية.