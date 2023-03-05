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زراعة أشجار مثمرة بقرية طنبدى بمركز مغاغة فى المنيا ضمن "100 مليون شجرة"

الأحد، 05 مارس 2023 11:55 ص
زراعة أشجار مثمرة بقرية طنبدى بمركز مغاغة فى المنيا ضمن "100 مليون شجرة" زراعة الأشجار
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، جهودها فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وتكثف الوحدات المحلية جهودها فى تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم فى توفير مساحة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
وتابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية فى زراعة عدد من شتلات أشجار الزينة والأشجار المثمرة على مستوى المدينة والقرى التابعة لها حيث تم البدء فى زراعة عدد من الشتلات على جانبى الطريق المؤدى إلى الوحدة المحلية لقرية طنبدى، مؤكدا على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الرى لجميع الأشجار بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية فى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمركز.
 

مبادرات رئاسية

100مليون شجرة

مغاغة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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