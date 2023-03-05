رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والعودة للانعقاد غدا

كتبت - نورا فخرى

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد إحالة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب باهر غازي، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، والمناقشات حولها إلي لجنة السياحة والثقافة والاثار، لبحثه وإعداد تقرير حوله يعرض علي المجلس، مع الدعوة إلي جلسة أخرى غدا الاثنين.

كما شهدت الجلسة إحالة 19 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، إلي الحكومة، لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات، وتشمل تقريرين للجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن اقتراحين برغبة الاول مقدم من النائب حازم الجندي، بشأن "إطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها والثانى مقدم من النائب محمد علي أبو حجازي، بشأن "فرش وتأثيث الوحدات السكنية والإدارية التابعة للحكومة بأثاث صنع في مدينة دمياط للأثاث و تقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن اقتراحين برغبة الأول مقدم من النائبة كاميليا صبحي، بشأن "تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والثانى من النائب أكمل نجاتي، بشأن "إطلاق مشروع دعم مشروعات الصناعات المصرية الجديدة (برنامج سند ) يقدم للمشروعات الخاضعة للقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالإضافة الة تقرير اللجنةالمشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن "إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولةلمواجهة التغيرات المناخية".

وتتضمن التقارير أيضا تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ ، بشأن "توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن "عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون على دراية بمفهوم القيادة حتى يكون أكثر تأهلاً لسوق العمل بالإضافة الى تقريرين للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن "عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا والنائب حسين خضير، بشأن "إعادة بناء ثلاث وحدات صحية بقرى مركز شربين محافظة الدقهلية، و استكمال توريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي ."