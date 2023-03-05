رئيس وزراء ماليزيا يؤكد الإسراع بتنفيذ مشاريع للتخفيف من آثار الفيضان

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أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أنه سيتم تسريع تنفيذ المشاريع التي تهدف للتخفيف من آثار الفيضان، خاصة في ولاية "جوهر"، أكثر الولايات تضررا جراء الفيضانات العارمة التي وقعت مؤخرا، وأنها تحتاج ستبدأ اعتبارا من شهر يونيو المقبل.



وقال إبراهيم، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لمركز إغاثة لضحايا الفيضان حسبما أفاد راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري اليوم الأحد، إنه ينبغي الانتهاء من عملية طرح المناقصات للمشاريع في أقرب وقت ممكن، حيث إن الفيضانات تعد مشكلة متكررة.



وأضاف: "إذا لم نفعل أي شيء جاد لعلاج هذه القضية، فإنها ستكرر. هذه ليست المرة الأولى، وما زالت مستمرة لسنوات وتحدث أحيانا مرتين في العام".



وأشار إلى أنه في ضوء ذلك، فقد تم اتخاذ قرار بتسريع تنفيذ مشاريع التخفيف من آثار الفيضان مرتفعة التكلفة، موضحا أنه ليس هناك حاجة لإعلان حالة الطوارئ في ولاية "جوهر" الواقعة جنوبي البلاد، حيث إن هطول الأمطار بدأ يتضاءل، كما بدأت مياه الفيضان في الانحسار في عدة أماكن.



وكانت الشرطة الماليزية أعلنت مقتل 4 أشخاص منذ يوم الأربعاء الماضي جراء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار والتي تسببت أيضا في نزوح أكثر من 44 ألف شخص إلى مراكز إغاثة.