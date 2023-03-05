رئيس شركة مياه المنوفية يتابع مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بتلا.. صور

تفقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحده piu، الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

وتفقد مشروع الصرف الصحى بقريه البندارية ومتابعه الموقع العام لإنشاء محطه رفع البندارية للتعرف على حاله سير العمل داخل المشروع ومعدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ.

وتابع نسبة تنفيذ الأعمال وخطة التوريدات الميكانيكية بمشروعات كفر قرشوم، كوم الشيخ عبيد، عزبة أحمد رشيد، وفقا للجدول الزمنى وذلك بمقر المكتب الإقليمى بكفر قرشوم وشدد على الانتهاء من أعمال التوريدات لسرعة نهو الأعمال.

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ فى الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشاريع على أرض الواقع، والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.