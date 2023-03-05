رئيسا وزراء مصر والعراق يعقدان جلسة مباحثات موسعة لاستعراض التعاون المشترك

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي، محمد شياع السوداني، جلسة مباحثات موسعة، اليوم، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب المصري سامح شكري، وزير الخارجيــة، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وشارك من الجانب العراقي كل من الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة، والسفير أحمد نايف رشيد، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء المباحثات بالترحيب برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة، ومُعربًا عن تطلع مصر إلى توسيع أطر التعاون المشترك في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية، وأُخوة ووحدة مصير، وأهداف مشتركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر والعراق عازمتان على توسيع أطر التعاون المشترك، وكذا العمل من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري التي لا ترقى حالياً لإمكانات البلدين، ومشددا على أن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة قادرة على مضاعفة هذه المستويات عدة مرات.

كما أكد مساندة مصر الكاملة للعراق الشقيق في حربه ضد الإرهاب، مُشيدًا بجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكذا بدور مؤسسات الدولة العراقية.

وأثنى مدبولي على العلاقات المتميزة بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد العلاقات المصرية – العراقية - الأردنية، قائلا: ننظر لهذا التعاون الثلاثي من منظور استراتيجي شامل لربط مصالحنا وتعظيم الفوائد المشتركة التي ستعود بالنفع على الجميع.

وأشار إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العلاقات مع العراق الشقيق، وإلى التنسيق الجاري بين جهات الاختصاص في البلدين للتحضير الجيد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في شهر مايو أو يونيو ۲۰۲۳ في القاهرة.

وسلط مدبولي الضوء على ضرورة تنفيذ مخرجات الدورات السابقة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما أثمرت عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، وكذلك ضرورة تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين من تنفيذ شركات مصرية لمشروعات إعادة الإعمار بالعراق.

وفيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى دخول المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها حيز التنفيذ في أقرب وقت.

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء العراقي سعادته بزيارة مصر والالتقاء بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن الحديث عن العلاقات المشتركة بين البلدين يستند إلى أواصر ممتدة وجذور تاريخية.

وأعرب السوداني عن تطلعه للإعداد الجيد للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة؛ والبناء على ما سبق التوصل إليه من تفاهمات واتفاقيات، مضيفاً أنه توجد إمكانات كبيرة لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات استثمارية مُدرجة ضمن موازنة الحكومة العراقية، وأن الشهرين المقبلين يجب أن يشهدا جهدًا مُضاعفًا من أجل التوافق على مذكرات تفاهم واتفاقيات يتم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.

كما تطرق رئيس الوزراء العراقي إلى التعاون الثلاثي مع الأردن، ومخرجات القمة الثلاثية، لاسيما فيما يخص الربط الكهربائي، حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى مع الأردن في يونيو المقبل.

وعقّب الدكتور مصطفى مدبولي بأن لدينا بالفعل ربطا كهربائيا مع الأردن بطاقة حوالي 550 ميجاوات، ونعمل حاليًا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق أيضا، حيث توجد إمكانية لزيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى 2 أو 3 جيجاوات.

وأوضح محمد شياع السوداني أن هناك مباحثات لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود بين العراق والأردن، للمساهمة في توفير السلع والمنتجات، ويمكن لمصر الاستفادة بها بتوفير المنتجات المصرية للسوق العراقية.

وفى ختام المباحثات، اتفق رئيسا الوزراء بالبلدين على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين القادمين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين، بالتوازي مع الإعداد الجيد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، حتى تخرج بنتائج تلبى طموحات الشعبين المصري والعراقي في التنمية والازدهار.