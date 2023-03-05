دراسة: تلوث الهواء يؤثر على التركيز واتخاذ القرارات في لعبة الشطرنج

كتبت فاطمة خليل

توصلت دراسة جديدة إلى أن تلوث الهواء يمكن أن يضر باللاعبين في لعبة الشطرنج، حيث وجد العلماء أنه عندما زاد تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء بمقدار معين، ارتكب لاعبو الشطرنج عددًا أكبر من الأخطاء في مباريات البطولة، علاوة على ذلك ، ازدادت خطورة هذه الأخطاء، وفقًا لما تحدده البرامج التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الألعاب.

وبحسب موقع "science alert" فإن معظمنا الآن يتنفس هواءًا ملوثًا، ونعلم أن تلوث الهواء يمكن أن يؤذي عقولنا، مما يشير إلى مخاطر على صحتنا الإدراكية.

على وجه التحديد ، عندما زاد مستوى الجسيمات الدقيقة بمقدار 10 ميكروجرام / م 3 ، زادت احتمالات ارتكاب لاعبي الشطرنج لخطأ بنسبة 2.1 نقطة مئوية ، بينما ارتفع حجم أخطائهم بنسبة 10.8%.

وقال المؤلف المشارك خوان بالاسيوس، الاقتصادي في مختبر التحضر المستدام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكى: "وجدنا أنه عندما يتعرض الأفراد لمستويات أعلى من تلوث الهواء، فإنهم يرتكبون المزيد من الأخطاء ".

المادة الجسيمية (PM) عبارة عن مزيج محمول في الهواء من الجزيئات الصلبة والقطرات السائلة، ويضم مواد متنوعة مثل الغبار والسخام والدخان والمواد العضوية والمواد الكيميائية المختلفة غالبًا ما يكون نتيجة ثانوية للاحتراق ، ويبقى في الهواء بعد حرق شيء ما.

ويتسبب تلوث الهواء في وفاة الملايين من الوفيات المبكرة على مستوى العالم كل عام ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. يساهم في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والمشاكل الصحية الأخرى.

بالنسبة للدراسة الجديدة ، تتبع الباحثون 121 لاعباً في ثلاث بطولات شطرنج لمدة ثمانية أسابيع في ألمانيا من 2017 إلى 2019 ، وسجلوا أكثر من 30 ألف حركة. ساعدهم الذكاء الاصطناعي في الحكم على كل خطوة ، وتحديد القرارات المثلى ، والإبلاغ عن الأخطاء.

كما استخدموا أجهزة استشعار داخل ملاعب البطولة لتسجيل مستويات PM 2.5 ، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة. لاحظ المؤلفون أن الظروف الخارجية يمكن أن تؤثر على هذه العوامل ، حتى في الداخل.

ووجدت الدراسة أن مستويات PM 2.5 في الأماكن المغلقة خلال البطولات تراوحت من 14 إلى 70 ميكروجرامًا لكل متر مكعب من الهواء ، مقارنة بالهواء في العديد من المناطق الحضرية.

تشير جميع العلامات إلى أن PM 2.5 هو السبب في ضعف الأداء ، كما أفاد الباحثون ، مع متغيرات أخرى مثل درجة الحرارة وثاني أكسيد الكربون ومستويات الضوضاء التي لا تظهر روابط مماثلة مع قرارات اللاعب.

وضع الباحثون أيضًا في الحسبان جودة خصوم اللاعبين، باستخدام تصنيفات الشطرنج الموحدة لتقييم ما إذا كان الانخفاض في الأداء يمكن أن يشير فقط إلى منافسة أكثر صرامة.

إن التعرض العشوائي الخالص لتلوث الهواء هو الذي يحرك أداء هؤلاء الأشخاص ضد خصوم مشابهين في نفس جولة البطولة ، فإن التعرض لمستويات مختلفة من جودة الهواء يحدث فرقًا في جودة الحركة وجودة القرار."