اليوم السابع
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دار الأيتام في كوريا الجنوبية تنظم يوما احتفاليا عن مصر.. صور

الأحد، 05 مارس 2023 01:25 م
دار الأيتام في كوريا الجنوبية تنظم يوما احتفاليا عن مصر.. صور جانب من الاحتفال
كتب أحمد جمعة

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نظمت إحدى دور أيتام للكوريين من الاحتياجات الخاصة، يوما خاصا لمصر ضمن برنامج للاحتفالات الدولية بدأت الدار بتنظيمه واختارت مصر لتكون البداية.

ويتطوع مجموعة من الكوريين والأجانب بالعمل الخيري في دار الايتام بالعاصمة سول، ومن بينهم الطالب المصري محمد شريف الذي يدرس الهندسة في كوريا الجنوبية.

وقال السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، إن السفارة المصرية بسيول ساهمت فى الاحتفالية بمجموعة من الهدايا وبعض الملابس الفرعونية والكتب والصور، لافتا إلى أن اليوم المصرى بدار الايتام التى يتواجد بها 40 شخص، شهد ايضا تقديم الأكلات المصرية وعروض ومسابقات تمحورت كلها حول مصر وتاريخها.

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جانب من الاحتفال

 

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جانب من الاحتفال

 

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جانب من الاحتفال

 

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جانب من الاحتفال

 

 

 


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