اليوم السابع
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خلافات أسرية وراء مقتل ربة منزل على يد زوجها فى الهرم

الأحد، 05 مارس 2023 05:21 م
خلافات أسرية وراء مقتل ربة منزل على يد زوجها فى الهرم حبس ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى عامل حياة زوجته في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها في منشأة القناطر.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بآلة حادة على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن مقتلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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