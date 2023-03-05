خروج قطار عن القضبان فى ولاية أوهايو الأمريكية للمرة الثانية خلال شهر

وكالات

خرج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان في ولاية أوهايو الأمريكية، في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريباً.

وبحسب ما ذكرت وكالات أنباء، أفادت السلطات المحلية بأن القطار لم يكن يحمل أي مواد خطرة، ولم يصب أحد بأذى ، حيث عمل المسعفون في مكان الحادث على التأكد من عدم وجود مواد سامة.

ويأتي الحادث في أعقاب خروج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان في 3 فبراير الماضى في إيست بالاستين بولاية أوهايو، على بعد 290 كيلومتراً شمال شرقي سبرينجفيلد، مما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة، وإجبار الآلاف على الإخلاء.

وقالت "نورفولك سذرن" في بيان، إن خروج 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة عن القضبان، السبت، حدث أثناء توجهه جنوباً بالقرب من سبرينجفيلد. ولم يذكر البيان أي سبب لخروج القطار عن القضبان.