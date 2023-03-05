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أكرم القصاص
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خبير تركى يحذر من زلزال مدمر جديد قد يتجاوز 10 درجات بمقياس ريختر

الأحد، 05 مارس 2023 08:25 ص
خبير تركى يحذر من زلزال مدمر جديد قد يتجاوز 10 درجات بمقياس ريختر زلزال تركيا
وكالات

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مخاوف كبيرة، جراء تحذيرات أطلقها خبير زلازل حول وقوع زلزال ضخم فى تركيا قد يتجاوز 10 درجات على مقياس ريختر، وذلك فى أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فى الشهر الماضي. 
 
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال الخبير التركي ناجي غورور في تصريحات صحفية إن: "هناك فجوة زلزالية في اسطنبول، وعندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال مرمرة الكبير والمدمر".
 
وأضاف أنه في بعض المناطق ستكون شدة الزلزال 10 درجات على مقياس ريختر، وسيكون عبارة عن زلزالين متتاليين، وبسبب شدتهما يمكن اعتبارهما 4 زلازل في وقت واحد.
 
وأشار إلى أن الجانب الآسيوي سيتأثر بنسبة أقل من الجانب الأوروبي، في الأماكن القريبة من الساحل حيث سيكون قويا جدا.
 
وأوضح الخبير التركي أن شدة الزلزال ستنخفض إلى 9 درجات في الأجزاء الموازية للساحل ونحو المناطق الشمالية.
 

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