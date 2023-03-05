حياة كريمة.. مشروعات تغير واقع الحياة لـ39 ألف نسمة بقرى الكاجوج بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل على توفير الخدمة وتحسين مستوى العيشة داخل القرى، وتعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للأفضل.

وتشهد قرى أسوان، عدد كبير من المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية التى تمس حياة المواطنين، على هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أحدثت نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات، فضلا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل للأهالى فى تلك القرى، من خلال مشاركتهم فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية، التى يتم اقامتها فى إطار المبادرة الرئاسية.

وكذلك توفير كافة الخدمات اللائقة للمواطنين فى الريف فى أكثر من 4500 قرية و30 ألف تابع، تستهدف تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل وتحسين جودتها لما يقرب من 60 مليون مواطن.

ففى قرى محافظة أسوان، يجرى العمل على نهو مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.

ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان، قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو والتى تضم 4 قرى وتوابع بإجمالى 39 ألف نسمة، وتشمل المشروعات إنشاء مركز شباب عزبة على سليمان، والتوسعات بمدرسة الشريف إسماعيل الابتدائية، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) شهدت القرية تطوير ورفع كفاءة مدرسة مبارك الإعدادية وذلك بنسب تنفيذ 100 % لكل مشروع، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 99 %، وأيضاً مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 96 %، علاوة على مشروعات إنشاء كوبرى المضيق، ونقطة إسعاف الكاجوج بنسبة 85 % لكل منهما، علاوة على مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بطاقة 25 ألف م3/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 83%، فضلاً عن الأعمال الجارية بمشروع توسعات محطة المعالجة بطاقة استيعابية 5 آلاف م3/ يوم حيث تم الانتهاء من توصيل خطوط الطرد فيها بنسبة 55 %.

وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، وكذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء. علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

وتحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) شهدت قرية أبو سمبل المشاركة المجتمعية الجادة، للمساهمة فى أعمال التأهيل ورفع كفاءة 14 منزلا من إجمالى 28 منزلا بنجع (ود المصرية) التابع لقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى القيام بأعمال توصيل خطوط ومواسير مياه الشرب النقية بالنجع بطول 1,2 كيلومتر.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام، وتم الانتهاء من 612 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جار العمل بـ 619 مشروعا أخرى بتكلفة مالية تصل إلى 23.2مليار جنيه، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية.

والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان. لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولاً بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمعا خدميا وزراعيا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم حياة كريمة.



مشروعات حياه كريمة بقرى الكاجوج بأسوان (1)



مشروعات حياه كريمة بقرى الكاجوج بأسوان (2)



مشروعات حياه كريمة بقرى الكاجوج بأسوان (3)



مشروعات حياه كريمة بقرى الكاجوج بأسوان (4)



مشروعات حياه كريمة بقرى الكاجوج بأسوان (5)



مشروعات حياه كريمة بقرى الكاجوج بأسوان (6)



مشروعات حياه كريمة بقرى الكاجوج بأسوان (7)